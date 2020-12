Jeff Teague et Payton Pritchard se montrent pour leur première avec les Celtics

Arrivé à Boston il y a quelques semaines après une saison entre Minnesota et Atlanta, Jeff Teague va tout de suite avoir beaucoup de responsabilités en l’absence de Kemba Walker. Mais neuf mois après son dernier match, le vétéran a rassuré tout le monde dans la défaite contre Philly, avec ses 18 points à 7/9 aux tirs dont 4/4 de loin.

« Il nous a donné des paniers faciles. Il pousse le ballon sans donner l’impression de transpirer » note Brad Stevens. « Parfois c’était lui, parfois c’était quelqu’un d’autre, mais j’ai eu le sentiment que le ballon circulait bien pendant les 30 premières minutes de la partie, quand il était sur le terrain. On doit être meilleur quand il n’est pas là donc on doit s’assurer de progresser à la vidéo et sur le prochain match. Le cinq majeur a eu des bons moments au début de chaque mi-temps, mais je trouve qu’on était plus fluide avec Jeff sur le parquet. »

Payton Pritchard a dompté sa nervosité

« Le plus important c’est de construire une cohésion » insiste le meneur de 32 ans. « On a des nouveaux gars, certains qui ne sont pas là. J’essaie de retrouver le rythme, de retrouver mes jambes, je n’ai pas joué depuis longtemps (…) Je pense que tout le monde a vu qu’on avait des ajustements à faire. On peut évidemment faire beaucoup mieux, ça l’était en deuxième mi-temps avec un cinq solidaire, mais on a eu du mal en première mi-temps. Ça ira mieux avec un autre match dans les jambes. »

Il fallait beaucoup de solidarité à ce cinq « hyper small ball » composé de Tremont Waters, Payton Pritchard, Carsen Edwards, Aaron Nesmith et Grant Williams.

De la solidarité et un bon Payton Pritchard, auteur de 16 points à 6/10 avec beaucoup d’assurance.

« Honnêtement, j’ai juste essayé de me mettre dans le rythme » assure-t-il. « Évidemment, c’est bien différent de la fac. C’était ma première, il y avait un peu de nervosité. J’ai essayé de ressentir le jeu. » Mission accomplie pour le 26e choix de la dernière Draft, qui peut capitaliser sur cette première pour continuer d’apprendre.

« Défensivement, c’est complètement différent de la fac. Il faut assimiler les systèmes, les techniques pour passer les écrans, compliquer les tirs. Offensivement, ça va prendre du temps pour que ça devienne naturel. On s’entraîne depuis une semaine seulement, donc notre rythme va s’améliorer et les gars vont comprendre de mieux en mieux. » Prochaine leçon prévue samedi face aux Nets.