C’était l’heure de la rentrée pour les Celtics et les Sixers, deux postulants aux Finals à l’Est, et côté Philly, on était évidemment impatient de voir Doc Rivers aux manettes de l’équipe.

Et ce fut très académique sur la forme puisque les Sixers ont essentiellement répété leurs nouveaux systèmes, au point même de rechercher parfois à ralentir le jeu pour pouvoir travailler sur demi-terrain.

À l’arrivée, face à des Celtics aussi en chantier, Philly s’impose 108-99 avec un très bon passage de Shake Milton comme joker dans le troisième quart-temps, et de Tyrese Maxey dans le dernier quart-temps. En première mi-temps, c’est surtout Joel Embiid qui a fait des dégâts avec 18 points en 17 minutes à 6 sur 14 aux tirs. Le pivot All-Star a gardé ses mauvaises habitudes à 3-points (0 sur 4) mais Doc Rivers le félicite.

« Phénoménal » répond le coach de Philly quand on lui demande de jauger le match de son pivot. « C’est un très bon exemple. On a mis en place nos systèmes, mais aucun pour lui, et il inscrit tout de même 18 points. C’est l’une des choses que je lui avais dit. On va apporter de la continuité en attaque, et sans jouer de système pour lui, le ballon lui arrivera car c’est le meilleur joueur. C’est ce qui s’est passé ce soir, et je trouve ça super pour Joel« .

De manière générale, Doc Rivers est plutôt satisfait car il a pu jauger « le niveau de condition physique » de ses joueurs, « le niveau de confiance », le « timing ».

« Il y a tellement de choses à retirer de ces matches. J’ai trouvé qu’on avait imposé notre rythme dans l’ensemble. Je pense à Ben Simmons qui, à un moment, marchait pour remonter la balle, et qui a accéléré. Juste le rythme permet de mettre la pression sur les équipes » conclut l’entraîneur.