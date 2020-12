Jazz – Suns : la grosse moisson de Rudy Gobert

Royce O'Neale côté Utah, et Jae Crowder et Dario Saric côté Phoenix. Tels étaient les trois absents de marque de cette deuxième rencontre entre le Jazz et les Suns, et ça signifie qu'on a vu Chris Paul en tenue, pour ses grands débuts avec sa nouvelle équipe.

Associé à à un Devin Booker déjà très chaud, Chris Paul a pris ses marques, parlant beaucoup, et s'appliquant à distribuer le jeu et placé ses coéquipiers. Notamment Deandre Ayton sur le pick-and-roll. L'intérieur de Phoenix n'a pas été transcendant, en attaque comme en défense, et l'ancien meneur du Thunder lui a beaucoup parlé.

En face, Rudy Gobert l'a mangé au rebond avec 20 prises en 28 minutes, et Deandre Ayton n'a jamais pesé en attaque, incapable de s'approcher du cercle. Beaucoup moins que le culotté Jalen Smith qui a défié le Français.

De manière générale, la première mi-temps était sans intérêt avec deux formations en rodage, et Phoenix n'a pas profité de son bon passage en deuxième quart-temps pour prendre le large.

Résultat : au retour des vestiaires, Utah signe un 13-0 pour s'envoler et s'imposer 111-92, et on retient la complicité entre Donovan Mitchell et Mike Conley Jr. L'occasion de voir que l'arrière a beaucoup mené le jeu, et que le meneur a été efficace dans le jeu sans ballon, et comme shooteur.

L'agressivité était aussi du côté du Jazz avec 41 lancers, 54 rebonds, contre 15 lancers et 37 prises pour les Suns.