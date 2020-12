Pistons – Knicks : Killian Hayes a beaucoup gâché

Dwane Casey avait raison, Blake Griffin est en pleine forme. Et Derrick Rose aussi. Mais les deux vétérans n’ont pas pu empêcher Detroit de s’incliner 90-84 face aux Knicks de Frank Ntilikina (7 points, 5 rebonds).

Mais ce qui nous intéressait, c’étaient les grands débuts de Killian Hayes, et le Français a beaucoup gâché avec un 2/7 aux tirs et 7 balles perdues. Pour cette première, il termine avec 5 points, 4 rebonds, 3 passes et 2 interceptions en 21 minutes. Sa prestation est à l’image de sa formation qui perd 22 ballons et shoote à 32%.

« C’est bien de retrouver les terrains, et de pouvoir courir » a expliqué le Français, qui inscrit ses premiers points sur un panier avec la faute. « Je sais que j’ai fait beaucoup d’erreurs, et j’ai encore beaucoup de choses à apprendre. Il faut que je fasse attention. Je sais que je peux faire mieux. Je vais regarder la vidéo, faire en sorte de ne pas répéter ces erreurs dimanche et mieux jouer. »

Du côté de son coach, on retient que le rookie était un peu nerveux… « Killian doit se détendre et jouer. Il était un peu trop tendu. Cela viendra. C’était un premier match typique. »

Quant à Derrick Rose, il a trouvé que son poulain était très « scolaire » et que ses passes étaient trop téléphonées. « Il a 19 ans. Il débarque en réfléchissant, en se demandant comment ces vétérans vont réagir s’il prend deux ou trois tirs de suite. C’est différent. Il essaie de tout ressentir… Pour Killian, et je dirais ça pour tous les rookies, c’est un peu injuste car ils n’ont pas pu jouer en Summer League ou en sélection. On envoie ces gamins au feu. Je lui ai dit de ne pas se prendre la tête avec sa manière de jouer. Bien sûr, c’est un perfectionniste. Il va y penser. Il ne peut pas s’arrêter d’être agressif. Il doit utiliser son physique. Il fait 1m95. »

Prochaine sortie, dimanche, toujours face aux Knicks.