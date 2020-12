Joel Embiid prêt à transformer son jeu sur demi-terrain

Plus de « pick-and-roll » entre Joel Embiid et Ben Simmons, un jeu en transition libéré et dirigé par l’Australien… Doc Rivers a déjà posé quelques grands principes offensifs pour les Sixers. Joel Embiid se dit prêt à faire les ajustements réclamés par son nouveau coach.

Le pivot se doute qu’il ne sera pas forcément la cible prioritaire sur jeu rapide. Contrairement aux phases posées, sur demi-terrain, en particulier en fin de rencontre.

Peser dans le dernier quart-temps

« Quand on regarde un match, surtout en saison régulière et surtout les trois premiers quarts-temps, il faut faire des stops en défense puis courir. Et puis au quatrième quart, la défense se durcit et il est plus difficile de se procurer ce genre d’occasions », décrit à juste titre le triple All-Star.

Une défense qui se durcit en fin de match, l’intérieur connaît. Face aux Celtics lors des derniers playoffs, il avait pris l’habitude de démarrer les rencontres en trombe avant d’être beaucoup plus à la peine par la suite, quand la défense adverse se resserrait avec notamment des prises à deux.

De 11 points de moyenne à 68% de réussite au premier quart-temps, il émergeait à 8.5 points mais à seulement 32% dans l’ultime période de ces matches.

Sans jeu sur demi-terrain, « vous n’allez nulle part »

« Quand vous arrivez sur demi-terrain, le jeu ralentit et c’est là que j’entre en jeu », poursuit Joel Embiid. « Avec ma capacité à marquer dans des situations de un-contre-un ou à provoquer des fautes, je pense être parmi les meilleurs de la ligue, voire même le meilleur dans ce genre de situations. »

Et si la prise à deux intervient, il aura des shooteurs à alimenter. « Je pense que ces shooteurs supplémentaires vont nous aider à ouvrir des espaces. C’est pourquoi je mets vraiment l’accent sur le jeu sur demi-terrain. »

Aux côtés de Danny Green, Seth Curry est sans doute la recrue la plus attendue dans ce domaine. Son profil de shooteur pur n’est pas sans rappeler J.J. Redick, qui avait brillé chez les Sixers avec le pivot.

« Je vais probablement avoir la même relation que celle que j’ai eue avec JJ », affiche Joel Embiid à propos de Seth Curry. « Selon nos mouvements, je lui poserai des écrans et parfois, il m’en posera pour créer du jeu à deux. On a du potentiel. » Il ajoute, plus généralement : « On doit être bon dans ce genre de situations parce que, ayant participé à plusieurs campagnes de playoffs maintenant, si votre attaque sur demi-terrain n’est pas à la hauteur, vous n’allez nulle part. »

Plus d’agressivité sur le « pick-and-roll »

Voilà pour le volet offensif mais Joel Embiid devra également s’ajuster de l’autre côté du parquet. Doc Rivers va en effet lui réclamer davantage d’agressivité sur le porteur du ballon adverse, sur le « pick-and-roll ».

Pas le plus facile pour lui qui compte sur Dan Burke, le nouvel assistant des Sixers (ex-Pacers) réputé dans ce secteur, pour viser le trophée de défenseur de l’année.

« C’est un point sur lequel nous avons insisté », note le pivot. « En mesurant 2m13, on peut avoir des limites dans sa manière de se déplacer. Lorsqu’on l’applique à l’entraînement, c’est parfois compliqué parce que ça me met dans une position inconfortable, donc il s’agit de faire mieux jour après jour. J’ai toujours fait ce que les entraîneurs m’ont demandé de faire. J’espère que ça va marcher, si ce n’est pas le cas, nous devrons aussi faire des ajustements collectifs. »