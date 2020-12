Seth Curry prend ses marques aux côtés de Ben Simmons et Joel Embiid

Comme pour les autres franchises de la ligue, Philadelphie a entamé sa course contre-la-montre afin d’être prêt le 23 décembre prochain, date de son premier match de saison régulière, face à Washington. Il y aura notamment deux matchs de pré-saison au programme la semaine prochaine (contre Boston et à Indiana), et donc beaucoup d’entraînement afin de mettre en place un semblant de collectif qu’il faudra peaufiner en cours de saison.

Selon sa philosophie de jeu, Doc Rivers va s’atteler à rétablir l’alternance, l’élément indispensable au regard du profil de Ben Simmons et Joel Embiid, qui ont besoin de shooteurs pour bénéficier de plus d’espace.

« Il nous faut juste beaucoup de tir extérieur » a rappelé Doc Rivers qui disposera de Seth Curry, mais également de Danny Green, en provenance de Los Angeles, et de joueurs comme Tobias Harris ou Furkan Korkmaz pour mener à bien sa mission. « Littéralement, nous avons la capacité de continuer à shooter autour de ces deux gars et si nous faisons ça bien, alors Ben et Joel pourront vivre en paix. Nous voulons autant d’espace que possible. Je n’ai pas de rotation clé que je voudrais essayer. J’ai des options sur tout le terrain que je voudrais être en mesure d’utiliser ».

De la pression en moins pour le tandem Simmons-Embiid

À ce titre, l’intégration de Seth Curry va être déterminante. L’ancien shooteur des Mavs a déjà bien avancé en terme d’acclimatation, en tâchant de passer un maximum de temps avec Ben Simmons et Joel Embiid.

« J’ai beaucoup été avec eux » a rapporté Seth Curry à l’issue des premières séances d’entraînement collectif. « Je suis un de ces gars qui peuvent, je l’espère, les soulager d’une partie de la pression qu’ils subissent en leur offrant de l’espace et en leur permettant de jouer ici et là. Il faudra donc du temps pour que beaucoup de nouveaux joueurs s’habituent à jouer avec eux, mais c’est passionnant parce qu’à chaque fois que je suis sur le terrain avec deux des meilleurs joueurs de la ligue, en ce moment, ça me facilite la tâche ».

Le profil de Seth Curry est comparable à un JJ Redick qui évoluait encore à Philly en 2019. Ce sera à Doc Rivers et aux joueurs concernés de retrouver les bons ajustements, que ce soit sur le jeu de « pick-and-roll » ou à travers des systèmes libérant des espaces, pour finir près du cercle ou ressortir vers les shooteurs.