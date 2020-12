Les Pelicans autoriseront un peu de public

Alors que plusieurs franchises ont déjà annoncé qu’elles commenceraient la saison à huis clos, les Pelicans ont eux décidé d’accueillir du public, nous apprend le Times Picayune.

Comme pour Utah et ses 1 500 spectateurs, le chiffre est réduit puisqu’on parle de 4% des capacités de la salle (17 791 places), soit environ 800 fans, mais c’est déjà ça.

La franchise travaille avec les autorités sanitaires locales et surveille le nombre de contaminations quotidiennes et le taux de positivité de la région. Ce sont les deux facteurs les plus importants pour les Pelicans.

Donc plus ils sont bas (moins d’une moyenne de 100 cas positifs par jour dans la ville et un taux de positivité inférieur à 5%), plus le Smoothie King Center pourra se remplir au fil des semaines.