Les Nuggets commenceront la saison à huis clos

Petit à petit, les franchises qui ne peuvent pas, ou ne veulent pas accueillir de fans pour le début de saison sont de plus en plus nombreuses. Les Lakers, les Bucks, les Blazers et même le Thunder, qui a changé d’avis sur cette question, l’ont déjà déclaré.

On peut désormais ajouter les Nuggets. Aucun spectateur ne pourra se rendre à la Ball Arena, qui vient de changer de nom, a annoncé la franchise à ses abonnés.

Comme pour les autres équipes, la situation pourrait s’inverser dans les mois à venir selon l’évolution de la pandémie aux États-Unis.

Et sans doute que les fans de Denver l’espèrent car il existe un conflit dans le monde audiovisuel de l’État du Colorado, entre la chaîne Altitude et le groupe Comcast, qui prive les téléspectateurs locaux des rencontres des Nuggets depuis quelque temps déjà.