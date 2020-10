La salle des Nuggets change de nom et devient la… Ball Arena

C’est un événement à Denver puisque le Pepsi Center, construit en 1999, va changer de nom pour la première fois de son histoire. La célèbre marque de boisson gazeuse va laisser place à la Ball Corporation, une société spécialisée dans l’emballage alimentaire et le recyclage de l’aluminium, et justement des canettes de soda. Résultat, Jamal Murray et ses coéquipiers joueront désormais dans la Ball Arena, et on peut difficilement proposer meilleur nom pour une salle de basket.

« Ce partenariat est fondé sur une vision commune de faire progresser l’économie durable dans le sport et le divertissement en renforçant le recyclage de l’aluminium sur place, et en offrant aux fans une expérience plus respectueuse de l’environnement et en présentant les emballages de boissons en aluminium comme le choix le plus durable » peut-on lire dans le communiqué de la Ball Corporation et Kroenke Sports and Entertainment, propriétaire de la franchise.

Ce partenariat dépasse le cadre de la NBA puisque Ball sera aussi présent au SoFi Stadium, antre des Los Angeles Rams et l’Emirates Stadium de Londres où évolue Arsenal. Quant à Pepsi, il reste lié aux Nuggets puisque ce sera la boisson officielle vendue dans la salle, pour les fans des Nuggets mais aussi du Colorado Avalanche en NHL.