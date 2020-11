Le Jazz autorisera un peu plus de 1 500 spectateurs par match à la reprise

Chaque équipe commence à annoncer ses intentions pour le début de saison en ce qui concerne l’accueil ou non de spectateurs. On sait par exemple que les Lakers, les Bucks et les Blazers ont pour l’instant opté pour le huis clos.

Le Jazz, lui, recevra des spectateurs à la Vivint Arena. ESPN nous apprend en effet que jusqu’à 1 500 fans pourront garnir les tribunes basses pendant la saison régulière, et que les loges accueilleront quelques supporters de plus, en nombre toujours limité.

Le port du masque sera obligatoire, sauf pour les enfants de moins de deux ans, et il faudra bien évidemment respecter une distanciation physique et se laver les mains.

La franchise « estime que c’est une raisonnable façon de commencer la saison d’un point de vue sanitaire ». Elle annonce aussi que son intention est « d’augmenter le nombre de fans au fur et à mesure ».

En revanche, les rencontres de présaison des coéquipiers de Rudy Gobert et Donovan Mitchell seront à huis clos.