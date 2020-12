Chez les Pelicans, l’accès à la raquette va devenir interdit

Les Pelicans sont unanimes, il y a du changement à l’entraînement depuis la prise de pouvoir de Stan Van Gundy. L’ancien coach du Magic et des Pistons apporte son enthousiasme, sa bonhomie mais aussi sa rigueur défensive. Partout où il est passé, ses équipes se distinguaient par leur état d’esprit tourné vers la défense, et NOLA.com rappelle ainsi qu’à huit reprises, ses formations ont terminé dans le Top 10 des meilleures défenses.

À La Nouvelle-Orléans, le chantier est énorme en passant derrière Alvin Gentry, et « SVG » a donné les grandes principes de sa stratégie défensive.

Il s’agit tout simplement de pousser l’adversaire à prendre les tirs à faible pourcentage, et à l’inverse, empêcher les tirs à haut pourcentage. Cela peut paraître basiques comme principes, mais Van Gundy s’explique.

« Le shoot le plus efficace, c’est le lancer-franc. Ensuite, c’est le lay-up » rappelle-t-il. « Ce sont des tirs à l’intérieur de la raquette. Beaucoup de lancers-francs sont obtenus quand les adversaires pénètrent. Conséquence, plus on limite l’accès à la raquette avec le ballon, plus on empêche deux des tirs les plus efficaces du basket. »

Suivre l’exemple de Milwaukee

Selon un graphique proposé par Cleaning the Glass, on découvre ainsi que le Magic était l’équipe qui limitait le plus de tirs près du cercle en 2008, 2010, 2011 et 2012, et que les Pistons dominaient dans ce secteur en 2017. Il s’agissait de formations dirigées par Stan Van Gundy, et il pouvait s’appuyer sur des intimidateurs comme Dwight Howard à Orlando et Andre Drummond à Detroit. La présence d’un gros contreur est évidemment un plus, mais les Bucks dominent depuis deux ans dans ce secteur sans avoir un Rudy Gobert ou un Myles Turner comme épouvantail. Pour Stan Van Gundy, la clé, c’est l’envergure générale de la défense.

« Franchement, ce sont des analyses très simples… On le voit depuis deux ans avec Milwaukee, la meilleure défense de la NBA : ils limitent au maximum le nombre de points dans la raquette, ils limitent le plus possible les lancers-francs, ils acceptent le plus de tirs à 3-points en NBA. Et ils possèdent la meilleure défense de la NBA« .

Justement, Stan Van Gundy peut compter sur un ancien élément de Milwaukee pour faire passer son message, Eric Bledsoe. A priori, l’ancien meneur des Bucks sera en première ligne pour limiter les pénétrations et orienter ses adversaires vers les coins, plutôt que dans la raquette.

« Évidemment, on ne peut pas tout stopper, et on essaie juste d’abandonner le tir à mi-distance » précise le meneur. « On protège le cercle, on limite le nombre de lay-up. Et le reste, c’est simplement de se donner à fond et de jouer les uns pour les autres. »

Autre élément clé pour y parvenir, le pivot. Ce sera Steven Adams, l’un des joueurs les plus costauds de la NBA, au point d’impressionner Zion Williamson à l’entraînement. L’un des plus durs aussi. Un vrai intimidateur sans être dans la verticalité. Un Bill Laimbeer sans la méchanceté, et Stan Van Gundy pense que les deux recrues seront précieuses pour changer l’attitude générale de l’équipe. « Je pense qu’il ne fait aucun doute qu’on a les capacités pour bien défendre. D’abord, il faut qu’on adhère tous au système de jeu et au système de communication. Ce n’est pas uniquement de la défense individuelle. Beaucoup de choses se passent sur le terrain et il faut être soudés. Cela prend du temps. Combien de temps ? Je ne sais pas… Mais ça ne viendra pas du jour au lendemain. Il faut du temps pour apprendre à bien défendre ensemble. »

SVG le sait bien puisqu’il lui avait fallu un an pour changer la défense des Pistons. En 2015, sa formation était 16e au pourcentage de tirs accordé près du cercle. La saison suivante, Detroit était 9e. En 2017 et 2018 ? 1er puis 2e !