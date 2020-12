Frank Vogel compte sur Talen Horton-Tucker dans l’immédiat

Vite intégré dans un vestiaire qui vivait très bien, Talen Horton-Tucker est très apprécié chez les Lakers.

Le 46e choix de la Draft 2019 n’avait eu droit qu’à deux bouts de matchs avant l’arrêt de la saison, passant la majeure partie de son temps en G-League (18.1 points, 6.3 rebonds, 3.9 passes, 1.4 interception en 38 matchs), avant de se montrer un petit peu dans la bulle : il y a disputé les quatre derniers matchs de saison régulière – dont un comme titulaire – avec 8.5 points de moyenne, puis deux en playoffs contre Houston.

Champion dès sa première saison, « THT » a commencé sa carrière de la meilleure des manières sur le plan collectif, et même si c’est compliqué dans une telle équipe, il fait tout ce qu’il peut pour montrer qu’il mérite sa place sur le terrain. Avec brio, vu les commentaires de son entraîneur Frank Vogel après deux jours de training camp.

« Il continue d’impressionner » assure l’entraîneur. « Le jeune homme a une super attitude et un super état d’esprit. Il vient au travail tous les jours avec humilité, il va sur le terrain, et il botte des fesses pour être honnête. C’est un vrai talent. Il a fait deux belles journées. Je l’entraîne plus dur que les autres joueurs, les vétérans. » Logique pour un joueur qui vient de fêter ses 20 ans.

Une manière de lui donner un peu de confiance, mais aussi de lui mettre un peu de pression car Frank Vogel compte réellement sur lui à court terme. « Je pense qu’il a une chance d’être très bon pour nous dans l’immédiat, pas dans le futur. Je ne pourrais pas être plus content de ce qu’il a montré pour l’instant. »