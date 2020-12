C’est par leur défense que les Warriors veulent retrouver les sommets

En perdant des anciens comme Andre Iguodala ou Shaun Livingston, l’envergure de Kevin Durant, plus la blessure de Klay Thompson pendant les Finals contre Toronto, les Warriors avaient perdu des éléments défensifs importants durant l’été 2019. Leader défensif mais esseulé, puis blessé et impatient, Draymond Green n’avait jamais réussi à installer une alchimie entre les anciens et les jeunes la saison passée.

Résultat, les Warriors ont rapidement coulé et la défense a explosé (26e de la ligue, avec 113.8 points encaissés sur 100 possessions). Steve Kerr veut donc la remettre à niveau cette saison.

« Le plus important, selon moi et selon mon staff, c’est de redevenir une des dix meilleures défenses de la ligue », annonce-t-il NBA TV. « C’est un des aspects du jeu des Warriors qui a été négligé ces sept ou huit dernières années. On a toujours été une des meilleurs défenses et c’est essentiel pour évoluer à haut niveau. Donc on est concentré sur ce point pendant ce training camp. On va reconstruire notre défense. »

Même si Thompson, touché au tendon d’Achille, manquera encore à l’appel cette saison et qu’un spécialiste en plus dans le groupe, comme Iguodala l’était, serait précieux, avec Andrew Wiggins et Kelly Oubre Jr. dans les ailes ou encore James Wiseman à l’intérieur, les Warriors ont des gros athlètes pour défendre.

« On a de l’envergue et des qualités athlétiques pour devenir très bon », constate le coach triple champion. « Maintenant, ça va demander beaucoup de travail. Je pense que ce sera différent, vu la nature de l’effectif. Donc une grande partie de la défense se fera sur le parquet, les joueurs vont devoir jouer ensemble pour se sentir à l’aise, pour se trouver. Nous, le coaching staff, on doit trouver les meilleures rotations, les meilleures combinaisons. »