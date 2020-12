Comme chaque année, entraîneurs et joueurs NBA passent devant la presse à l’ouverture des « training camp ». Cette année, le contexte impose des visioconférences mais c’est un exercice obligé pour les acteurs de la ligue.

Sauf qu’à Brooklyn, Kyrie Irving a décidé de zapper l’exercice pour publier un communiqué de presse à la place.

« Au lieu de m’adresser aux médias aujourd’hui, je publie cette déclaration pour m’assurer que mon message est correctement transmis », explique-t-il. « Je veux me présenter au travail tous les jours, m’amuser, être compétitif, performant et gagner des titres aux côtés de mes coéquipiers et collègues de la franchise des Nets. »

Le meneur de jeu assure que c’est le début d’une nouvelle ère pour lui.

« Le Covid-19 nous a tous touchés de nombreuses façons, et c’est pourquoi je prie pour la sécurité et la santé de nos communautés, tant au niveau national qu’international. Je suis vraiment enthousiaste pour le début de la saison et je prie également pour que tout le monde reste en sécurité et en bonne santé. Mon objectif cette saison est de laisser mon travail sur le terrain et en dehors de celui-ci parler de lui-même. La vie a été très différente cette année et elle nous oblige, et moi également, à évoluer différemment. Donc, c’est le début de ce changement. »

Agacé par la façon dont il est représenté, est-ce que Kyrie Irving a décidé de boycotter la presse toute la saison ? C’est la question que beaucoup se posent désormais. Si c’est le cas, ça ne va pas plaire à la ligue, qui prévoit des amendes en cas de refus de se plier aux obligations médiatiques. Ça fait partie du métier pour un basketteur NBA.