Evan Fournier : « C’est un avantage de jouer ensemble depuis plusieurs années »

C’est un Evan Fournier tout sourire qui s’est présenté devant les médias jeudi. Alors qu’il pouvait tester le marché, le Français a décidé d’aller au bout de son contrat avec le Magic, et il assure qu’il était absolument détendu au moment de faire son choix. « Ce n’était pas du tout stressant. Vous me connaissez, je ne mets pas de pression inutile sur ce genre de chose » a-t-il répondu. « C’était un luxe d’avoir le choix, et il n’y avait pas vraiment de stress. Avec mon agent, on a décidé d’activer cette option, de continuer de jouer un an de plus au Magic, et de voir la suite.«

A 28 ans, le Français va entamer sa 7e saison en Floride, et alors qu’il reste sur sa meilleure saison en carrière, il a déjà ciblé le secteur où il doit progresser : la défense. « Par rapport à la saison précédente, je dirais que j’ai un peu baissé en défense. En défense, je n’ai pas été aussi bon que lors de ma première saison avec Cliff (ndlr : Steve Clifford). J’aimerais redevenir un très bon défenseur sur le ballon, et surtout dans la réduction de la distance. C’est quelque chose sur laquelle je me concentre pendant le training camp. Vous savez, j’ai réalisé ma meilleure saison en carrière, et je vais revenir avec le même état d’esprit. Je vais essayer de m’améliorer, et de faire mieux. J’ai 28 ans. Je suis un peu plus âgé. J’ai un peu plus d’expérience, et je compte l’utiliser. »

« En défense, l’aspect physique compte mais la première des choses, c’est l’engagement »

Pour progresser en défense, il prévient que la tête passe avant les jambes. « La priorité numéro 1, c’est l’implication. C’est difficile de défendre à un niveau très élevé. C’est très usant physiquement. Donc, l’aspect physique compte mais la première des choses, c’est l’engagement. Il faut s’impliquer au quotidien et donner tout ce qu’on a. Et c’est ce que j’ai prévu de faire car je veux vraiment gagner, et je pense que si on s’implique tous à fond, on sera une meilleure équipe, et il faut que ça commence par quelqu’un. »

Le Français veut donc montrer l’exemple, et il reste optimiste malgré la perte de D.J. Augustin, la grave blessure de Jonathan Isaac et la maladie de Mo Bamba, toujours pas rétabli du Covid-19. « C’est toujours un défi d’ajouter de nouveaux joueurs, mais je pense que le noyau de notre équipe est toujours là. C’est quelque chose qu’on peut utiliser à notre avantage. C’est clairement un avantage de déjà connaître les systèmes de Cliff et de jouer ensemble depuis plusieurs années. »

Sur le plan du jeu, il mise sur la vitesse, mais sans tomber dans l’excès. « On doit jouer plus vite, mais pas forcément uniquement avec les courses » prévient-il. « On doit poser nos systèmes plus vite, on doit bouger plus rapidement, et écarter le jeu plus vite. C’est ce qui permet à Markelle (Fultz) de pouvoir pénétrer. Et quand on est shooteur, une fois qu’on est en position plus rapidement, on n’a pas à se soucier d’être prêt à tirer car on est déjà prêt. Je pense que la clé sera le rythme car on est vraiment une bonne équipe en attaque quand on appelle les systèmes et qu’on sait tous ce qu’on doit faire. On souffre plus ou moins quand c’est davantage du jeu ouvert et aléatoire. »