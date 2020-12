À Boston, Tristan Thompson veut être le Marcus Smart du secteur intérieur

On l’attendait du côté de Los Angeles, aux Clippers ou aux Lakers, et c’est finalement à Boston que Tristan Thompson va poursuivre sa carrière. Ce sera sa première expérience hors de Cleveland, et c’est un renfort de poids sous les panneaux. La saison passée, les Celtics ont souffert dans ce secteur, et le Canadien va apporter son habituel « double double », et surtout de l’intimidation et une présence défensive. En fait, « TT » a un modèle tout trouvé dans l’équipe : Marcus Smart. On se souvient qu’il y a trois ans, ils s’étaient accrochés en match, et depuis longtemps, Tristan Thompson a pu jauger que son coéquipier n’a peur de rien, ni de personne.

« Je trouve que Smart est un bulldog, et depuis le premier jour, il fait du super boulot et il ne recule devant personne » a expliqué Tristan Thompson en visioconférence. « Je trouve qu’il le fait de manière énorme sur les postes d’arrières, et je pense que pour moi, il s’agira d’apporter la même énergie à l’intérieur. »

« Il faut que je sois le moteur qui lance l’équipe »

Pour Boston, la présence d’un ancien champion NBA est un vrai plus, et la bonne nouvelle, c’est qu’il connaît très bien sa nouvelle équipe. « Comme j’ai joué contre Boston, vous connaissez déjà bien mon jeu, et je vais jouer de la même manière. Quand j’étais à Cleveland, j’ai joué contre les Celtics en saison régulière et en playoffs, et je vais apporter la même dureté et être aussi accrocheur. »

Tristan Thompson va aussi découvrir un nouveau coach, Brad Stevens, dont les systèmes offensifs sont souvent vantés, et il peut apporter une vraie assise défensive, dans un rôle un peu différent de celui d’Al Horford.

« Je pense que mon énergie va imprégner l’équipe, et c’est ce qu’il m’a dit. Il faut que je sois le moteur qui lance l’équipe. J’ai toujours eu ce rôle, et je veux être encore plus dur que les intérieurs que j’affronte. Quel que soit l’adversaire, je veux jouer plus dur que lui, et c’est contagieux. »