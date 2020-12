Après dix ans d’attente, c’est fait : John Wall et DeMarcus Cousins vont porter le même maillot en NBA. Coéquipiers à Kentucky et amis dans la vie, au point que John Wall est l’un des témoins de mariage de DeMarcus Cousins, les deux se retrouvent à Houston, et l’ancien pivot des Pelicans et des Kings ne pouvait être plus heureux.

« C’est incroyable ! C’est quelque chose qu’on avait prévu et on en rêvait depuis longtemps » a-t-il expliqué lors d’une visioconférence. « Je suis quasi certain qu’il est tout aussi heureux que moi. Je suis super excité. Il y a évidemment une alchimie entre lui et moi depuis nos années universitaires. On n’a pas été seulement des coéquipiers à l’université puisqu’on se connaît depuis l’âge de 14 ans. C’était l’un des mes témoins à mon mariage. C’est mon frère pour la vie. »

DeMarcus Cousins, qui a joué avec James Harden avec Team USA, estime que les deux sont complémentaires. « Je pense que son jeu parle de lui-même. C’est un talent incroyable. C’est une évidence. Cette combinaison de lui et de James est difficile à égaler pour n’importe quelle équipe » poursuit-il.

« Je prends ça comme une leçon de vie. Cela me prépare à la suite, et la vie est pleine d’obstacles. »

Prudence tout de même car John Wall n’a pas foulé un terrain depuis quasiment deux ans, mais aussi pour DeMarcus Cousins puisque ce dernier n’a pas de contrat garanti, et il en est phase de reprise après quasiment deux ans sans jouer. Il enchaîne les très graves blessures, et il est déjà heureux d’avoir cette chance de rejouer.

« Je mentirais si je disais que la tâche n’est pas compliquée, mais je pense que je suis bâti pour ça. Je l’ai accepté sans broncher. Je me bats, je trace ma voie à travers tout ça… J’ai beaucoup appris sur moi-même, et sur la vie en général, même si c’était un moment difficile dans ma vie. Je pense avoir muri dans de nombreux domaines dans ma vie. Je sais que l’histoire de chacun est différente. La mienne s’est passée comme ça… J’encaisse les coups et j’avance. J’ai le sentiment d’être dans une situation où beaucoup de gens auraient baissé les bras et abandonné. Je prends ça comme une leçon de vie. Cela me prépare à la suite, et la vie est pleine d’obstacles. »

DeMarcus Cousins l’assure, c’est un nouveau départ pour lui. « Mentalement et physiquement, c’est difficile mais dans le même temps, j’ai eu la possibilité de me reposer physiquement et c’était un repos bien nécessaire. Se remettre de ça est incroyable. Mon corps est dans un super état, je suis super bien dans ma tête, et je suis simplement prêt à retrouver les terrains pour faire ce sport que j’aime. Franchement, c’est un nouveau départ. »