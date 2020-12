Jarrett Allen dans le brouillard

Déplumés avant de reprendre la saison dans la « bulle », avec une armée d’absents, les Nets avaient fait le maximum mais sans éviter une élimination logique au premier tour en quatre matches contre les Raptors.

Néanmoins, tout n’était pas à jeter dans ces quelques jours passés à Disney World. Notamment pour Jarrett Allen, qui avait affiché de réels progrès et montré de belles choses. Le jeune pivot veut sans doute surfer sur cette dynamique de confiance mais quatre mois après, c’est globalement l’incertitude qui règne autour de lui.

En effet, son nom revient dans le « package » qui pourrait être envoyé à Houston en échange de James Harden.

« On le voit, c’est clair », admet-il au New York Post. « C’est sûr, je vois tout ça. Je sais ce qu’il se passe, j’en suis conscient. Mais après, j’essaie de mettre ça de côté. Je sais que ce sont des grosses décisions et ça reste du basket avant tout, que je sois heureux ou non de la situation. Je suis là pour jouer. »

Sera-t-il prolongé ? Transféré ? Free agent en 2021 ?

Et si les rumeurs de transfert ne suffisaient pas, Jarrett Allen voit également sa prolongation de contrat ne pas beaucoup avancer pour l’instant. Comme Lauri Markkanen par exemple, il a bien évidemment vu les meilleurs de ses camarades de la Draft 2017 (Jayson Tatum, De’Aaron Fox, Bam Adebayo et Donovan Mitchell) déjà prolonger.

Il reste encore 18 jours aux Nets (le 21 décembre étant la date limite) pour prendre cette décision et si ce n’est pas le cas, Jarrett Allen sera alors free agent protégé en 2021.

Donc les rumeurs et cette prolongation encore non actée peuvent très bien bousculer l’état d’esprit du pivot de 22 ans alors qu’il aborde, individuellement comme collectivement, une saison importante de sa carrière.

« Que suis-je censé répondre ? Non ? », s’amuse-t-il, quand on lui demande si lui ou ses coéquipiers sont touchés par cette incertitude. « On essaie de construire une camaraderie, chacun vient le sourire aux lèvres, prêt à travailler. Les rumeurs circulent, mais elles ne changent pas nos comportements entre nous. Elles ne cassent pas le lien qu’on essaie de construire. Pour l’instant, ce ne sont que des bruits. Je ne sais pas ce qu’il va se passer. »