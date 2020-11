Prêt à jouer le titre, Jarrett Allen a fait le plein de confiance

On ne sait pas s’il sera toujours là dans dix jours, mais Jarrett Allen est très enthousiaste à l’idée d’être le pivot d’une équipe qui joue le titre. Kevin Durant et Kyrie Irving ont quitté l’infirmerie, et la franchise a montré ses ambitions en recrutant Steve Nash comme coach, et Mike D’Antoni comme assistant.

« Cela va être plaisant et ça ne sera pas uniquement plaisant puisque ce sera un nouveau challenge pour moi » a-t-il expliqué au New York Post. « Je sais que tous les ans, on se bat pour gagner le titre, mais cette saison, on est à fond les ballons sur le sujet. Donc je m’attends à une toute nouvelle expérience, et de laquelle je vais apprendre. »

Mais en basket, une simple blessure peut tout chambouler, et dans un monde frappée par une pandémie, il vaut mieux rester prudent.

« Franchement, le plus important, c’est de rester en bonne santé, loin des blessures et bien sûr du Covid. Il faut être en bonne santé et attentif. De ce que j’ai vu, il peut y avoir beaucoup de choses qui perturbent le chemin vers le titre. Donc, personnellement, je me concentre sur le présent, à observer les gars qui ont de l’expérience, pour voir comment ils gèrent les choses, et pour essayer de les gérer seul. »

Une « bulle » de confiance

Ce qu’il faut gérer, c’est donc ce changement d’entraîneur puisque Steve Nash sera le troisième à prendre la tête de l’équipe en quelques mois. « C’était un vrai tourbillon… Il y avait Kenny (Atkinson), puis Jacque (Vaughn) a pris la suite, la saison a été annulée, et finalement, on a terminé dans la bulle » rappelle le jeune pivot des Nets. « Et désormais, il y a Steve Nash que personne n’attendait… Je ne savais pas ce qu’il allait se passer, c’était un vrai tourbillon, mais au final, je suis vraiment heureux. »

À propos de la bulle, il s’est retrouvé là-bas dans une position de cadre en raison d’une foule de forfaits, tournant à 14 points, 14 rebonds et plus de 3 passes par match !

« Cela va beaucoup m’aider car je n’étais que le seul intérieur. Je savais qu’il y avait beaucoup de poids sur moi. Et franchement, ça m’a aidé au niveau de la confiance, de jouer face à des intérieurs de haut niveau et d’être seul. Le fait d’apprendre de mes erreurs passées, et d’essayer de progresser, ça construit ma confiance. »

Résultat : même s’il se prépare à jouer avec les Nets, Jarrett Allen sait ce qu’il vaut en cas de départ. « Au final, je vais toujours jouer au basket. Quand je vais à la salle, et quoi qu’il arrive, je réponds présent. Je suis prêt à jouer pour les Nets. Je suis prêt à apprendre de tout le monde ici, faire mon boulot, être le plus concentré possible. »