Lauri Markkanen met la pression sur son agent pour prolonger à Chicago

Ses petits camarades de la cuvée 2017 signent des prolongations de contrat avec des montagnes de dollars à la clé depuis quelques jours et ça doit forcément lui donner des idées.

Lauri Markkanen, septième choix de la Draft 2017, a vu Jayson Tatum, De’Aaron Fox, Bam Adebayo et Donovan Mitchell prolonger leurs contrats et il aimerait les imiter le plus vite possible.

« Je l’ai déjà dit avant, je veux rester ici pendant un bon moment », rappelle le Finlandais à NBC Sports. « Donc je mets la pression à mon agent pour que ce soit fait. Bien évidemment, je prends des nouvelles de temps en temps, mon agent me tient au courant, mais je n’y pense pas trop. Je ne veux pas dépenser trop d’énergie à penser à ça. J’espère qu’on arrivera à un accord, mais je ne peux pas dire quelles sont les probabilités pour cela se produise. »

Les Bulls souhaitent-ils eux aussi conclure l’affaire d’ici la date limite, soit le 21 décembre prochain ? « On adore Lauri et on aimerait qu’il fasse partie de cette franchise pendant longtemps », a répondu Arturas Karnisovas, le vice-président de la franchise. « On fait tous les efforts nécessaires pour que cela se fasse. »

Trouver le juste prix

Visiblement, l’envie est présente des deux côtés. Il ne reste plus qu’à se mettre d’accord sur un salaire et une durée. Sauf que l’intérieur sort d’une saison très moyenne, où il n’a jamais retrouvé les bonnes sensations qu’il avait affichées en 2018-2019. Pas assez agressif offensivement, trop spectateur et peu impliqué en défense, mais aussi mal à l’aise dans le système de Jim Boylen quand il n’a pas été blessé, Lauri Markkanen a déçu la saison dernière.

Dès lors, combien les dirigeants sont-ils prêts à miser sur ce joueur talentueux balle en main et encore jeune (23 ans) ? Les prolongations max des All-Stars et de De’Aaron Fox de la cuvée 2017 sont inaccessibles. En revanche, un contrat comme celui de Davis Bertans à Washington, 80 millions sur cinq saisons, semble un bon compromis.

Si les deux camps ne signent pas une prolongation avant le 21 décembre, Lauri Markkanen deviendra alors free agent protégé l’été prochain. Les Bulls auront donc encore la main sur lui et pourront s’aligner sur n’importe quelle offre extérieure. Peut-être aussi qu’après une saison sous les ordres de Billy Donovan, qui doit servir au joueur de rebond, ils auront les idées plus claires et sauront mettre le juste prix sur lui.