Contaminé par le Covid-19 en juin, Mo Bamba en ressent toujours les séquelles

Si les contaminations au Covid-19 chez les basketteurs NBA ont pour l’immense majorité des cas entraîné peu voire pas de complications, le cas de Mo Bamba rappelle qu’il ne s’agit pas d’un simple rhume.

Contaminé en juin dernier, le pivot d’Orlando avait bien tenté d’intégrer la « bulle » mais il avait finalement dû jeter l’éponge afin de se faire évaluer par des médecins. Sauf que quatre mois plus tard, le 6e choix de la Draft 2018 n’est toujours pas apte à jouer, comme l’a admis son coach à Orlando, Steve Clifford.

« Il n’y a pas de véritable calendrier quant à son retour et sa participation complète », a ainsi détaillé le technicien floridien. « Je pense qu’il sera capable de faire des choses plus organisées. Mais il est encore loin d’un retour et il n’y a pas de calendrier pour celui-ci ».

Près de six mois après sa contamination, il est inquiétant que Mo Bamba ne soit toujours pas en état de s’entraîner normalement. Pour rappel, le Covid-19 peut entraîner des séquelles pulmonaires et cardiaques, même chez des patients qui ont eu des formes peu sévères. Et même si les patients sont jeunes et en bonne forme physique.