Saison terminée pour Mo Bamba

Il était apparu dans la « bulle » avec du muscle et surtout 13 kilos en plus, et malheureusement Mo Bamba n’a pas brillé depuis la reprise. Utilisé sporadiquement par Steve Clifford, il n’est plus réapparu depuis 10 jours, et la franchise vient d’annoncer qu’il avait quitté Disney World pour se faire évaluer par des médecins.

La franchise rappelle que le joueur a été touché par le Covid-19 début juin, et ses difficultés seraient liées aux séquelles de l’infection, et il va donc être suivi de près. Le Magic annonce qu’il est d’ors et déjà forfait pour la suite de la saison, et les coéquipiers d’Evan Fournier, qui espèrent retrouver Aaron Gordon, défieront les Bucks fortement amoindris.