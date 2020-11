Les Rockets offrent une chance à Gerald Green

Visiblement comblé par son passage à Houston, Gerald Green n’avait cessé de déclarer son amour aux Rockets. Il espérait retrouver le Texas et le faisait savoir.

Ses appels du pied ont fini par fonctionner puisque ESPN nous apprend qu’il va signer un contrat d’un an avec les Rockets, au salaire minimum. Néanmoins, ce dernier n’est pas garanti, et c’est donc une invitation pour le training camp où Gerald Green devra faire ses preuves dans un groupe déséquilibré et qui risque d’éclater à tout moment.

Un choix logique car l’arrière n’a plus joué depuis mai 2019. La saison passée, juste avant le début des hostilités, il s’était cassé le pied. Puis, en cours de saison, l’ancien vainqueur du concours de dunk avait été transféré avant d’être coupé par les Nuggets.