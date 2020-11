Le bateau ivre de Houston

Jeudi, les Rockets ont officialisé toutes leurs signatures de la semaine avec les arrivées de Sterling Brown, de Jae’Sean Tate et la prolongation de contrat de Bruno Caboclo. Quant à Mason Jones, il rejoint Kenny Wooten comme « two-way contract », tandis que Trevelin Queen (New Mexico State), Brodric Thomas (Truman State) et bien sûr DeMarcus Cousins sont invités au camp avec des contrats non garantis.

Hors « two-way contract », les Rockets possèdent désormais 13 joueurs sous contrat et sur le papier, il reste deux contrats garantis à intégrer. On imagine que le nouveau GM souhaite garder une place pour DeMarcus Cousins dont le contrat d’un an n’est pas garanti. Ce qui signifierait qu’il n’y a qu’une recrue à attendre dans les prochains jours.

Sur le plan de la qualité, Robert Covington n’a pas été remplacé, ni Austin Rivers, et en l’état, l’effectif semble amoindri par rapport à la saison passée. Amoindri mais aussi déséquilibré avec une foule d’extérieurs, et finalement, en l’état, le seul Christian Wood comme intérieur de métier.

James Harden et Russell Westbrook présents mardi pour la reprise ?

Houston peut trouver un autre intérieur dans la free agency, mais ce sont surtout les échanges qu’il faut surveiller. Tout d’abord, le New York Daily News rapporte que le départ d’Austin Rivers pour les Knicks pourrait s’effectuer dans le cadre d’un « sign-and-trade », et peut-être que New York va se délester d’un joueur pour favoriser sa venue. Houston pourrait alors récupérer un 14e contrat.

Ensuite, il ne faut pas oublier que James Harden et Russell Westbrook sont sur le départ. Pour le premier, une piste principale : Brooklyn. Sauf que les Rockets ne veulent pas le brader, et ils veulent au moins une jeune vedette en échange. Ce qui est compréhensible puisque James Harden reste l’un des cinq meilleurs joueurs de la NBA. Les Nets proposeraient Caris LeVert, Spencer Dinwiddie, Nico Claxton et Jarrett Allen comme « package », et pour l’instant, Houston n’est pas intéressé car il n’y a pas d’All-Star en puissance dans ce quatuor.

Quant à Russell Westbrook, ça ne se bouscule pas pour le recruter. Son contrat effraie et les Knicks, qui semblent la piste la plus sérieuse, ne sont pas tellement intéressés. Difficile donc de voir où pourrait partir l’ancien meneur du Thunder, lui qui a un contrat au salaire maximum au moins jusqu’en 2022.

Du côté des dirigeants, on se dit prêt à débuter la saison avec les deux All-Stars et que rien ne presse. Alors qu’en parallèle, d’autres joueurs de l’effectif se seraient plaints de leur rôle, Stephen Silas se serait bien passé de tels débuts comme « head coach ». Mais d’ici le 22 décembre, il peut encore se passer beaucoup de choses à Houston.

EFFECTIF 2020

Meneurs : Russell Westbrook, Chris Clemons

Arrières : James Harden, Eric Gordon, David Nwaba, Ben McLemore

Ailiers : Sterling Brown, Danuel House, Jae’sean Tate, Kenyon Martin Jr.

Ailiers-forts : P.J. Tucker, Bruno Caboclo

Pivots : Christian Wood

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 45 jours en NBA. Cette année, cette limite est transformée en 50 apparitions sur la feuille de match.