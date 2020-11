Coupé par les Hornets, Nicolas Batum va s’engager avec les Clippers

Incapable de trouver une 3e équipe pour monter un « sign-and-trade » avec les Celtics autour de la venue de Gordon Hayward, les Hornets ont finalement choisi de couper Nicolas Batum. C’est ce qu’annonce The Athletic, et la franchise de Michael Jordan va utiliser pour cela la « stretch provision » pour étaler le salaire du Français sur plusieurs saisons.

Conséquence de ce renvoi, Batum sera free agent dans 48 heures, et pourra signer où bon lui semble. Selon son agent, six équipes étaient intéressées par ses services, et il s’agissait des Bucks, des Nets et des Raptors à l’Est, et du Jazz, des Warriors et des Clippers à l’Ouest.

Selon The Athletic, Batum est attendu du côté des Clippers où il sera l’une des rotations derrière Kawhi Leonard et Paul George. Il apportera de la créativité, de l’expérience et de la défense en sortie de banc.

Quant aux Hornets et aux Celtics, ils peuvent toujours monter un « sign-and-trade » pour le transfert de Gordon Hayward, basé sur des choix de Draft.

LEXIQUE

Stretch provision : mesure qui permet à une franchise de couper un joueur et d’étaler le restant de son salaire sur plusieurs saisons pour éviter de plomber son salary cap sur une seule saison.