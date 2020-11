Dans le viseur de candidats au titre, Nicolas Batum patiente encore…

Bientôt coupé par les Hornets pour faire de la place à Gordon Hayward et à son gros contrat (120 millions de dollars), Nicolas Batum sera désormais libre de signer où il le souhaite.

Et d’après nos informations, collectées lundi après-midi, plusieurs candidats au titre se renseignent sur l’ancien joueur de Portland. On parle des Nets, des Bucks, des Raptors à l’Est, et des Warriors et Clippers à l’Ouest. Nos confrères de BasketSession ajoutent le Jazz à cette liste.

Afin d’aborder au mieux ce moment tournant de sa carrière, l’ailier des Bleus a travaillé sur sa condition physique, qui n’était plus optimale ces derniers mois. « Il a fait un travail sans précédent cette intersaison, tant sur le plan physique, sur la piste d’athlé, qu’au niveau basket », a confirmé son agent Jérémy Medjana à L’Équipe .

Comme il est libre, Nicolas Batum devient un joueur intéressant et pas cher pour certaines équipes, mais il n’est sans doute pas une priorité puisque plusieurs joueurs plus ou moins importants sont encore sur le marché.

« C’est un process qui peut prendre du temps », nous a glissé ce matin Jérémy Medjana. Mais il ne faut pas traîner non plus car le training camp démarre dans une semaine et Nicolas Batum, n’ayant plus joué un match officiel depuis le 24 janvier dernier et la rencontre NBA organisée à Paris, doit éviter de prendre du retard sur le plan de la préparation physique s’il veut complétement se relancer après sa fin d’aventure manquée à Charlotte.