Aron Baynes veut devenir la nouvelle voix de la défense des Raptors

La mission s’annonce périlleuse. Avec l’autre recrue à l’intérieur, Alex Len, Aron Baynes est désormais censé faire oublier Marc Gasol et Serge Ibaka, partis à Los Angeles (le premier aux Lakers, le second aux Clippers). Moins talentueuses et expérimentées que les deux champions 2019, ces recrues auront un défi de taille à surmonter.

L’ancien pivot de San Antonio, Detroit, Phoenix et de Boston apportera son shoot à 3-pts en attaque. Mais c’est bien en défense, avec sa puissance (2m08, 117 kilos) et aussi sa voix, qu’il espère s’illustrer.

« L’attaque, c’est fun, mais j’adore défendre », affirme-t-il, lui qui sort de sa meilleure saison en carrière, à Sports Net. « Je pense que c’est là qu’on peut changer un match. J’essaie toujours d’être concentré dans ce domaine, avant tout. La meilleure façon, c’est de parler, de communiquer avec tout le monde. En défense, je préfère trop parler que pas assez. C’est avec la communication qu’on peut corriger les erreurs qui ne manquent pas d’arriver quand on joue contre les meilleurs joueurs du monde. »

Amoureux de la défense, Aron Baynes devrait se régaler à Toronto puisque les Raptors et Nick Nurse sont particulièrement inventifs et efficaces dès qu’il s’agit de protéger leur panier.

« Je suis impatient d’y être et d’évoluer dans les systèmes de Nurse. Je sais que ce sera un peu différent. On va offrir plusieurs visages aux équipes adverses et c’est ça qui rend la chose encore plus agréable pour moi. C’est toujours fun quand on observe une équipe adverse en difficulté, que l’on peut voir la confusion sur leurs visages. On sait alors qu’on fait les choses bien, que la rencontre peut tourner dans notre sens. »