Ancienne vedette de Butler, Kelan Martin rejoint les Pacers

A défaut de recruter Gordon Hayward, les Pacers sont tout de même parvenus à mettre la main sur un ancien joueur de Butler, et il s’agit de Kelan Martin qui s’est engagé pour une saison pour le salaire minimum. Il est évidemment moins connu qu’Hayward, mais il est le deuxième meilleur marqueur de l’histoire de Butler, tournant notamment à 21 pts et 6 rbds de moyenne en 2018.

Non drafté malgré un essai justement avec Indiana, il avait débuté sa carrière professionnelle en Allemagne, avant de signer un « two-way contract » avec les Wolves en 2019. C’est à Minnesota qu’il se fait remarquer tournant à 6.4 pts et 3.1 rbds de moyenne en 31 matches.

Comme c’est un arrière-ailier, on espère qu’il a passé l’été et l’automne à travailler son tir : 39% aux tirs et surtout 26% à 3-points avec les Wolves.

INTERSAISON PACERS 2020

Arrivées/signatures : Jrue Holiday, Jalen Lecque, Kelan Martin (Wolves)

Départs : T.J. Leaf (Thunder)