C.J. McCollum agréablement surpris par le recrutement des Blazers

Avec les Lakers et les Hawks, les Blazers font probablement partie des équipes ayant le mieux réussi leur intersaison. En quelques jours, ils ont effectivement récupéré Robert Covington et Enes Kanter via un échange, recruté (sans trop dépenser) Derrick Jones Jr. et Harry Giles via la « free agency », tout en re-signant Carmelo Anthony et Rodney Hood à des salaires également attractifs.

Réputée pour son attaque de feu et ses errements défensifs, la franchise de l’Oregon ne semble pas avoir perdu de sa superbe offensivement mais a, en revanche, renforcé de manière significative sa défense. Il faut dire que l’arrivée de Robert Covington va faire un bien fou aux hommes de Terry Stotts dans ce domaine.

Et cet ajustement ravit complètement C.J. McCollum, l’un des leaders de Portland avec Damian Lillard et Jusuf Nurkic, même s’il était loin de s’y attendre malgré la relation étroite qu’il entretient avec son GM, Neil Olshey.

« J’étais surpris, comme à peu près tout le monde », avoue-t-il dans le podcast Load Management. « Je me disais « Nous l’avons vraiment signé ? C’est cool ». Je parle presque tous les jours avec [Neil Olshey] mais je lui donne juste des conseils sur les joueurs que j’apprécie. Je ne lui dis pas quoi faire, ce n’est pas mon travail. Je coche seulement les joueurs et « free agents » qui me plaisent mais, ensuite, c’est à eux de décider. Ils font ce qu’ils veulent. Je ne suis pas ce gars qui va arriver pour dire qui je veux ou non. Je dis simplement quels sont les joueurs que j’apprécie et quels sont ceux qui, selon moi, performeraient chez nous. »

Un effectif plus complet que jamais

Autre recrutement qui améliorera sensiblement la défense des Blazers, d’après CJ McCollum : celui de Derrick Jones Jr. Finaliste NBA en octobre dernier, l’ancien ailier du Heat est un phénomène physique, capable d’apporter positivement sur plusieurs séquences grâce à ses qualités athlétiques et sa polyvalence des deux côtés du parquet. En clair, « DJJ » complétera à merveille Carmelo Anthony sur les ailes de Portland.

« [Derrick] Jones Jr, c’était aussi surprenant », confie le MIP 2016. « Je sais que nous voulions devenir plus athlétique, que nous recherchions un joueur défensif, et je pense qu’il répond à ces critères. Et je pensais également que [Carmelo Anthony] allait re-signer. Je lui parle assez souvent mais je n’étais tout de même pas sûr. »

Enfin, la franchise de l’Oregon pourra aussi compter sur le renfort d’Enes Kanter en sortie de banc. Une destination que connait plutôt bien l’intérieur turc puisqu’il avait évolué chez les Blazers pendant quelques mois, lors de l’exercice 2018-19. Y disputant notamment une finale de conférence perdue face aux Warriors.

Là encore, CJ McCollum ne peut qu’apprécier cet ajustement, qui l’a une nouvelle fois pris de court.

« [Le recrutement] d’Enes Kanter, je ne m’y attendais pas. Je savais qu’il y avait une possibilité que nous ayons besoin d’un pivot remplaçant, surtout si [Hassan] Whiteside n’était pas re-signé, donc je savais qu’il y avait une liste de joueurs que nous ciblions. Mais je n’étais pas certain que nous allions être capables de le recruter. Je ne pensais pas que Boston s’en débarrasserait, donc c’était surprenant. »