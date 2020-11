Robert Covington, futur avocat de la défense à Portland

C’est une des belles pioches de l’intersaison réussie des Blazers. L’arrivée de Robert Covington contre Trevor Ariza permet à la franchise de l’Oregon d’obtenir le même profil de joueur, un « 3&D », mais plus jeune et efficace.

L’ancien des Sixers ou des Wolves aura 30 ans dans quelques jours (le 14 décembre) alors que Trevor Ariza, le nouveau monsieur transfert de la NBA, a dépassé les 35 printemps. Et surtout, Robert Covington est actuellement une référence défensive de la ligue à son poste, son passage à Minnesota l’ayant prouvé.

« On voulait être plus athlétique », assure Neil Olshey, le président de la franchise. « On voulait être meilleur en défense, avoir plus de polyvalence à l’extérieur. Être capable de changer davantage en défense. Il est le parfait complément de Damian Lillard et C.J. McCollum. Il n’a pas besoin d’avoir beaucoup la balle offensivement. »

« Je suis celui qui est censé empêcher les autres d’inscrire 30 à 40 points »

Bon shooteur à 3-pts, Robert Covington va être un relais précieux en attaque pour les deux scoreurs. Mais c’est bien de l’autre côté du terrain qu’il s’attend à faire des différences et à justifier sa réputation.

« Je ne suis pas le genre de joueur qui marque 30 à 40 points par match », rappelle-t-il. « Je suis celui qui est censé empêcher les autres d’inscrire 30 à 40 points. J’adore voir le regard des autres quand ça ne fonctionne pas, qu’une action ne se déroule pas comme ils l’avaient imaginé. »

Comme à Philadelphie ou à Houston, où il était dans l’ombre des stars que sont Joel Embiid, Ben Simmons, James Harden ou encore Russell Westbrook, Robert Covington sera encore une fois au second plan à Portland, missionner pour faire le sale boulot. Et cela ne le dérange pas.

« Beaucoup ne se rendent pas compte de tout ça, des petites choses qui ne se voient pas dans les statistiques. Je ne cherche pas la gloire, ni la reconnaissance. Je veux simplement gagner. »