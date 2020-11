Trevor Ariza devient le joueur le plus transféré de l’histoire de la NBA

Les joueurs le rappellent très souvent, surtout quand ils sont transférés pendant la saison régulière, du jour au lendemain : « la NBA est un business » et ils peuvent changer d’équipe comme de chemise.

Et personne dans l’histoire de la NBA n’incarne désormais mieux ce constat que Trevor Ariza. Pourquoi ? Parce que l’ailier vient de vivre trois échanges en une semaine (ce qui n’est pas sans rappeler l’incroyable semaine de Luke Ridnour, échangé quatre fois, en 2015) et cela porte son total personnel à dix transferts. C’est un record NBA !

Voici la liste des transferts où l’on retrouve le champion 2009 depuis son arrivée dans la ligue en 2004.

Février 2006 : de New York à Orlando

Novembre 2007 : d’Orlando à Los Angeles (les Lakers)

Août 2010 : de Houston à New Orleans

Juin 2012 : de New Orleans à Washington

Juillet 2015 : de Washington à Houston

Décembre 2018 : de Phoenix à Washington

Janvier 2020 : de Sacramento à Portland

Novembre 2020 (3 transferts) : de Portland à Houston, puis Detroit, et enfin Oklahoma City

C’est la semaine passée que l’actuel joueur du Thunder a battu le « record ». Avant lui, Dale Ellis, Chris Gatling, Don MacLean et Billy Owens avaient chacun été transférés à huit reprises dans le courant de leur carrière.

Quant à Trevor Ariza, qui sera en fin de contrat à l’été 2021 et pèse 12.8 millions de dollars cette saison, il pourrait très bien à nouveau servir de monnaie d’échange et les voyages ne sont peut-être pas encore terminés pour lui…