Les Hawks abordaient l’intersaison avec de l’argent et des ambitions. De quoi donc faire des étincelles. Et les dirigeants ont réussi en recrutant Bogdan Bogdanovic, Danilo Gallinari, Kris Dunn, Rajon Rondo et Solomon Hill !

Des recrues idéales pour épauler un groupe jeune et talentueux, qui avait besoin d’expérience pour progresser.

« On a un bien meilleur groupe, au moins sur le papier, que la saison passée », estime le GM Travis Schlenk, à l’Atlanta Journal-Constitution. « Notamment notre banc. C’est plutôt pas mal pour Lloyd Pierce, non ? Car chaque soir, un de ces joueurs pourra se montrer. Le coach va avoir beaucoup d’options différentes et je suis impatient de voir cette équipe commencer la saison. »

Il faudra encore attendre quelques semaines avant de voir ces Hawks version 2020-2021 en action, et pour confirmer si oui ou non, la machine arrive à fonctionner correctement. Néanmoins, si le mercato est réussi (il ne faut pas oublier le 6e choix de la Draft, Onyeka Okongwu), il reste encore des dossiers à gérer.

D’autres échanges à venir ?

Notamment celui de John Collins, dont la prolongation est évoquée depuis plusieurs mois maintenant. Le GM a confirmé qu’il aimerait « en terminer avec cette prolongation » et que des discussions existent entre la franchise et les agents de l’intérieur. Les deux camps devront se mettre d’accord d’ici le 21 décembre. Ensuite, il sera trop tard.

Et comme à Philadelphie, avec Daryl Morey qui a déclaré garder quelques cartouches pour le courant de saison, Travis Schlenk ne ferme pas la porte à un éventuel transfert d’envergure d’ici quelques mois.

« Au fur et à mesure de la saison, on verra. Je suis satisfait de savoir qu’on a des vétérans, des jeunes et des joueurs que d’autres équipes voudraient. Si une star est disponible, on est en position de pouvoir essayer de la faire venir. On est en bonne situation car on a des joueurs de talent et des jeunes qu’on peut utiliser pour monter un échange. On va continuer d’être agressif dans la construction de cette équipe. On ne les cherche pas, mais si les opportunités arrivent, on essaiera d’être offensif. »

INTERSAISON 2020 DES HAWKS

Arrivées : Onyeka Okongwu, Tony Snell (Pistons), Danilo Gallinari (Thunder), Kris Dunn (Bulls), Rajon Rondo (Lakers), Solomon Hill (Heat), Bogdan Bogdanovic (Kings)

Départs : Dewayne Dedmon (Pistons), Jeff Teague (Celtics), Damian Jones (Suns), Alex Len (Raptors)