John Collins espère prolonger rapidement avec les Hawks

La saison n’a pas été simple pour John Collins. Entre sa suspension de 25 matchs pour dopage, et le triste bilan des Hawks (20 victoires – 47 défaites), qui ne permettra pas au club de disputer la fin de la campagne à Orlando, l’ailier fort a de quoi être frustré. Surtout qu’il négocie une prolongation de contrat.

« J’espère bien », explique-t-il lorsqu’on lui demande s’il sera prolongé cet été. « J’ai l’impression que nous avons été dans le meilleur état d’esprit possible lors des discussions, alors j’espère que nous pourrons le faire. Je n’ai pas vraiment le contrôle sur le moment où les choses doivent commencer, mais j’espère que nous pourrons y arriver. »

Free agent protégé en 2021, à la fin de son contrat rookie, John Collins a le temps, mais l’intérieur aimerait régler les choses au plus vite. En récupérant une prolongation au maximum, comme il l’expliquait déjà en mars.

« J’ai juste l’impression que le travail que je fais parle de lui-même. Les autres qui font des choses similaires peuvent y prétendre. J’espère que nous pourrons parvenir à un accord cet été, car j’ai l’impression de travailler beaucoup, de montrer ma valeur, mon utilité. Mon esprit de compétition, ma volonté d’être avec le club, mes capacités de leader. J’espère que tout cela va finir par payer et que nous pourrons parvenir à un accord. »

« J’ai vraiment le sentiment qu’avoir Clint, qui est un vrai pivot, me remet à mon vrai poste et va permettre de mettre en place les choses plus facilement »

Le problème, c’est que ce n’est peut-être pas la meilleure période pour discuter d’un nouveau contrat, l’avenir financier de la NBA étant particulièrement flou avec les doutes sur la reprise.

Même s’il progresse chaque année et qu’il s’est imposé comme un partenaire de jeu idéal pour Trae Young, John Collins sait qu’il a encore pas mal de progrès à faire. « Je dirais la constance », explique-t-il ainsi sur son principal axe de progression cette année. « Être constant dans ce que je fais a été ma plus grande avancée. À l’avenir, la création sera la prochaine étape. Évidemment, je peux toujours m’améliorer en défense, améliorer mon intensité, ma concentration. Tout cela est très bien, mais j’ai envie de pouvoir créer, non seulement pour moi, mais aussi pour les autres, ce qui est bénéfique pour tout le monde. »

Surtout avec l’arrivée de Clint Capela, qui va lui permettre de se replacer à temps plein au poste d’ailier fort.

