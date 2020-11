Après la Draft, la déception domine chez Théo Maledon et Tony Parker

Il avait été clair sur ce point, en répondant à nos questions avant la Draft. Le plus important, c’était d’être appelé au premier tour et il semblait assez certain que cela allait se produire.

Mais finalement, Théo Maledon a attendu le deuxième tour avant d’être sélectionné par le Thunder, en 34e position. Forcément, l’ex-meneur de l’ASVEL n’a pas vécu une véritable soirée de rêve.

« Oui, quand même, je ne vais pas le cacher », a-t-il assuré à RMC Sport. « En tant que compétiteur, je cherche toujours à être le mieux placé. C’est sûr qu’il y a une petite déception. »

Si le Français a vu sa cote chuter et s’est retrouvé au second tour, pour Tony Parker, cela s’explique par le comportement de l’ancien coach de l’ASVEL, Zvezdan Mitrovic, avec lequel il est d’ailleurs en conflit.

« Il l’a clairement « tué ». Théo et sa famille lui en veulent », estime le patron du club français dans L’Équipe. « Il l’a mis sous l’éteignoir pendant énormément de matches, où des GM de NBA étaient là et partaient avant la fin après être venus du bout du monde pour voir Théo. À cette époque, la cote de Théo est dans le Top 10, comme Killian Hayes et ce n’est pas normal qu’un joueur comme ça ne soit pas drafté au premier tour. Il ne le faisait jamais jouer l’année dernière. La façon dont il l’a traité, ça lui a coûté une place au premier tour. Un joueur comme ça aurait dû être Top 10. Je lui disais qu’il fallait le faire jouer, respecter les plans du club. »

L’ancien meneur des Spurs voit également l’intérêt économique de son club puisque « il faut qu’on « trade » nos joueurs en NBA (qu’ils soient pris au premier tour) pour récupérer les 600 000 euros du transfert ». Avant d’ajouter que « si Théo a un contrat garanti, on touchera quand même le transfert ».

Le nouveau joueur du Thunder, lui, a réagi, avec modération, aux commentaires sans filtre de son ancien président. « Je comprends. Les personnes qui étaient à l’Asvel, je pense qu’elles comprennent aussi ce qu’il dit. Après, je ne pense pas que c’est quelque chose qui ait besoin de fuiter. Tout le monde sait ce qu’il s’est passé. »