Les Lakers ne pourront pas effacer le salaire de Luol Deng de leurs comptes

Le mois dernier, les Lakers ont demandé à la NBA de faire sauter de leurs comptes 10 millions de dollars. Cette jolie somme appartenait à Luol Deng, et elle doit être versée sur quatre ans grâce à la « stretch provision ».

Les champions 2020 estimaient que l’Anglo-Soudanais avait été poussé à la retraite lors de sa dernière saison à Los Angeles, des problèmes physiques l’empêchant de continuer.

Résultat : les Californiens ne voulaient plus payer les millions restants, et souhaitaient que les assurances prennent la suite. Le problème, c’est que Luol Deng avait rebondi à Minnesota et disputé encore quelques rencontres. Il semblait donc très improbable que la ligue donne raison aux Lakers et accède ainsi à leur demande.

Et en effet, The Athletic confirme que la NBA a refusé la demande de Los Angeles. Ce sont donc les Lakers qui devront payer, jusqu’en 2022, les 10 derniers millions du contrat signé en 2016 par l’ancien All-Star de Chicago.

LEXIQUE

Stretch provision : mesure qui permet à une franchise de couper un joueur et d’étaler le restant de son salaire sur plusieurs saisons pour éviter de plomber son salary cap sur une seule saison.