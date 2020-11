Le GM des Wizards assure qu’il n’est pas question d’échanger John Wall

Alors qu’il y a quelques jours, The Athletic annonçait que John Wall voulait quitter les Wizards, le GM du club, Tommy Sheppard, a tenté d’éteindre l’incendie en conférence de presse.

« Il n’y a pas de plan pour transférer John. Évidemment, c’est malheureux à cette période de l’année. J’étais avec John ce matin. Je l’ai regardé s’entraîner » a assuré le dirigeant, répétant que John Wall et Bradley Beal sont sur la même longueur d’onde. « Il n’y a aucun souci entre John et moi, ou entre John et les Wizards. »

Tommy Sheppard a ainsi affirmé que John Wall ne lui avait pas réclamé de transfert mais lorsqu’on l’a interrogé sur sa propre déclaration, quand il avait expliqué que les Wizards étaient devenus l’équipe de Bradley Beal durant l’absence du meneur, des propos que ce dernier aurait mal pris, il a botté en touche.

« Vous savez à qui est l’équipe ? C’est celle de Ted (Leonsis, le propriétaire) », a-t-il en effet esquivé.

Que John Wall ait envie de partir ou pas, les Wizards comptent donc sur leur backcourt pour rebondir, même s’ils vont ménager leur revenant en limitant son temps de jeu et en lui interdisant les back-to-backs.

Et puis, même si le meneur veut partir, il sera très compliqué de le bouger alors qu’il peut toucher 132.9 millions de dollars sur les trois prochaines saisons et que lors de la reprise, il n’aura pas joué en NBA depuis 728 jours…