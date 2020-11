JaVale McGee, première recrue des Cavaliers

Alors qu’il avait activé sa « player option » pour rester aux Lakers, JaVale McGee a servi de monnaie d’échange pour libérer de la masse salariale et ainsi permettre aux Lakers de recruter Marc Gasol.

« C’est le business » comme répètent les joueurs, et alors qu’il était annoncé du côté de New York, JaVale McGee va prendre la direction de Cleveland en échange de Jordan Bell et d’Alfonzo McKinnie. En prime, les Lakers lâchent leur premier tour de Draft de… 2026 !

Pour Cleveland, ça reste une bonne recrue puisqu’ils venaient de perdre Tristan Thompson, et JaVale McGee va apporter son expérience de triple champion NBA comme back-up d’Andre Drummond. C’est la première recrue des Cavaliers qui ont décidé de miser sur l’effectif de l’an passé. Il faut dire que J.B Bickerstaff semblait avoir trouvé la bonne formule en février/mars, juste avant que la saison ne soit suspendue à cause de la crise sanitaire.

INTERSAISON CAVALIERS 2020

Arrivées/signatures : Isaac Okoro, JaVale McGee (Lakers)

Départs : Tristan Thompson (Celtics), Alfonzo McKinnie (Lakers), Jordan Bell

Les free agents qui prolongent dans leur club sont en gras, les rookies non encore signés sont en italique.