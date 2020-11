LA Lakers : Quinn Cook coupé, JaVale McGee reste

Il y a du mouvement chez les Lakers, et c’est logique puisque l’équipe possède huit joueurs en fin de contrat, et cinq qui peuvent faire jouer leur « player option ». À ça, il faut ajouter l’échange conclu mercredi soir avec le Thunder, avec l’arrivée de Dennis Schroder contre Danny Green.

Ce jeudi, deux nouvelles sont arrivées en provenance de Los Angeles. Sous contrat, Quinn Cook est coupé alors qu’il devait toucher trois millions de dollars cette saison. Quant à JaVale McGee, qui possédait une « player option », il a choisi de l’activer pour ne pas tester le marché, et il touchera donc 2.4 millions de dollars cette saison.

Dans la même situation que JaVale McGee, Anthony Davis, Kentavious Caldwell-Pope, Avery Bradley et Rajon Rondo déclineront cette « player option » et ils vont tester la « free agency », et les Lakers auront bien du mal à conserver tout le monde. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’ils ont négocié l’arrivée de Dennis Schroder.

LEXIQUE

Player option : Possibilité pour un joueur d’activer (ou pas) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir free agent avec un an d’avance.