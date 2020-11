Milwaukee : Ersan Ilyasova coupé, Bogdan Bogdanovic s’éloigne

Début de confirmation que l’arrivée de Bogdan Bogdanovic aux Bucks a du plomb dans l’aile. Mercredi soir, on avait appris que le Serbe n’était pas forcément très chaud pour accepter un « sign-and-trade » entre Sacramento et Milwaukee, et jeudi, voilà que The Athletic révèle que les Bucks ont décidé de se séparer d’Ersan Ilyasova qui devait justement être intégré dans l’échange.

Pour Milwaukee, il s’agissait simplement d’activer une « team option » puisque cette troisième année de contrat à 7 millions de dollars n’était pas garantie, mais justement, la franchise voulait s’en servir comme monnaie d’échange pour contenter les Kings et coller au nouveau contrat de Bogdan Bogdanovic, free agent protégé.

En l’état, le deal est plus que jamais en suspens, et il faudra attendre vendredi, date de l’ouverture de la « free agency », pour savoir si la piste Bogdanovic est définitivement abandonnée.

LEXIQUE

Team Option : possibilité pour une franchise de se séparer d’un joueur et d’en faire un free agent. À l’inverse, elles peuvent aussi activer cette clause pour éviter qu’un joueur ne soit free agent.