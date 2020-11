Le GM des Pistons veut être offensif et agressif sur le marché des transferts

Depuis son arrivée dans les bureaux des Pistons, Troy Weaver n’a pas chômé. En quelques jours, il a effectué plusieurs transferts et drafté trois joueurs, afin de remodeler son effectif.

Petit récapitulatif : avec la Draft, Detroit a récupéré Killian Hayes, Isaiah Stewart et Saben Lee. Puis avec divers échanges, ce sont Rodney McGruder et le 19e choix de la Draft (Saddiq Bey), puis Trevor Ariza et Tony Bradley, sans oublier Dzanan Musa qui sont arrivés dans le Michigan.

Et ce n’est pas terminé puisque ce vendredi soir s’ouvre la « free agency » où les Pistons auront des dollars à dépenser et des dossiers importants à gérer – surtout Christian Wood.

« On voulait simplement être agressif et offensif pendant cette Draft », assure le GM dans les colonnes de Michigan Live. « Ce sera toujours notre philosophie à l’aube de cet événement. On va être offensif pendant la free agency. On va attaquer. J’ai annoncé en arrivant ici qu’on allait restaurer. Ce fut la méthode des grandes équipes de Detroit, leur mentalité. Elles étaient agressives, toujours offensives. »

Avec ces premières manœuvres, Troy Weaver voulait « donner le ton ». L’équipe n’est pas devenue compétitive en quelques heures, mais avec les jeunes talents présents, il y a de quoi construire pour l’avenir. Surtout quand on rappelle les qualités de recruteur de l’ancien dirigeant d’OKC, qui a travaillé douze saisons avec le Thunder.

« C’est un peu différent en étant aux commandes, mais quand on fait partie d’une équipe, on fait partie d’une équipe », rappelle-t-il. « Qu’on soit le numéro un, deux, trois ou quatre, il faut faire son boulot. Maintenant que je suis GM, je dois faire mon travail. Donc je ne vois pas vraiment la différence. »