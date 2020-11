Draft 2020 : Killian Hayes revient sur sa soirée « inoubliable »

Depuis quelques jours, cela semblait possible et ça s’est bel et bien réalisé : Killiam Hayes est devenu cette nuit le joueur Français choisi le plus haut à la Draft.

À vrai dire, l’ancien Choletais de formation avait un bon pressentiment avant la Draft et il visait même Detroit comme destination idéale, non seulement pour jouer avec son copain Sekou Doumbouya mais aussi pour être aux manettes d’une glorieuse franchise en pleine reconstruction.

« J’étais plutôt confiant [sur mes chances d’être drafté haut] mais tout le monde sait que rien n’est garanti [à la Draft]. J’avais un bon pressentiment d’après les réunions qu’on avait déjà eues mais c’est un énorme soulagement. Dans ma tête, je savais plus ou moins que ça allait être Detroit mais on ne sait jamais. Quand j’ai entendu mon nom à Detroit, j’étais super content. Beaucoup d’excitation. Je me suis senti très fier de moi. J’ai hâte de pouvoir aller sur le terrain et montrer ce que je suis capable de faire. »

Détrônant donc un autre meneur française choisi très haut, Frank Ntilikina en 8e choix en 2017, Killian Hayes a vécu une soirée assez incroyable : « C’était un moment inoubliable, une sensation vraiment unique. On en avait parlé avec Frank, c’est bien pour la stat. »

« Ce serait lourd d’avoir Derrick Rose comme mentor »

Première pour le basket tricolore, une paire de jeune joueurs formés au pays va se retrouver au coeur du projet de reconstruction d’une franchise NBA. Les Pistons avaient déjà investi dans le potentiel de Sekou Doumbouya et ils ont désormais trouvé le meneur frenchy qui fera la paire.

« Il m’a envoyé l’emoji des yeux et je lui ai répondu : j’arrive », souriait Killian Hayes. « Je suis vraiment content d’être sélectionné par Detroit. J’ai déjà eu une longue discussion avec Coach Casey et Troy [Weaver, le GM]. Je suis impatient de rencontrer tout le monde et de commencer à me mettre au travail. »

En l’occurrence, à Detroit, Killian Hayes pourrait retrouver deux vétérans aguerris et anciennes superstars de la Ligue pour apprendre les ficelles du métier. D’une part, il y aura Blake Griffin : « C’est l’un des grands joueurs en NBA. Il peut faire tellement de choses sur le pick & roll. » D’autre part, sur le poste de meneur en l’occurrence, il y aura Derrick Rose : « Ce serait lourd de l’avoir comme mentor. »

Enfin, Killian Hayes a également répondu aux critiques qui estiment qu’il penche beaucoup trop sur sa gauche. « C’était il y a huit mois. J’ai beaucoup travaillé depuis. Ma main droite n’est pas un problème. Je ne dirais pas que je suis aussi fort sur ma main droite que sur ma main gauche mais je peux partir en dribble sur ma main droite quand je veux. Je sais que je dois encore travailler sur l’ensemble de mon jeu, honnêtement. J’ai encore beaucoup de choses à apprendre. J’ai joué à l’étranger la plupart de ma carrière donc je sais que je vais devoir faire beaucoup de vidéos, pour m’adapter au style NBA. »