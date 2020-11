L’objectif numéro 1 de Tyrese Haliburton : le titre de rookie de l’année !

Récupéré par les Kings avec le 12e choix, Tyrese Haliburton est ravi de partir découvrir la Californie, lui le gamin d’Oshkosh dans le Wisconsin qui jouait à Iowa State l’an passé. Mais il n’arrive pas pour faire de la figuration : « Certains pourraient penser que c’est le moment de se réjouir mais non, je suis prêt à bosser » souligne-t-il. « Je veux me battre, je veux gagner des matchs, je suis prêt à y aller. »

L’objectif est annoncé : « Je veux être rookie de l’année, à 100% » annonce le « combo guard », qui à la fac tournait à 15 points (41.9% à 3-points), 5.5 rebonds et 6.5 passes, avec comme motivation son classement d’hier soir. « Évidemment, il y a 11 équipes qui ont estimé qu’elles avaient une meilleure option, c’est leur choix. Je pense que je suis au parfait endroit. J’adore Sacramento, j’adore l’idée de pouvoir m’y adapter. Le trophée de Rookie of the Year est vraiment mon objectif n°1. »

Ses qualités principales ? « Mon QI basket élevé – je suis un étudiant du basket, j’adore ce sport, je passe beaucoup de temps à en regarder, à faire ces petites choses que les gens ne font pas forcément. J’adore le basket et je suis investi de tout mon coeur. » Surtout, il est impatient de commencer à jouer avec De’Aaron Fox notamment. « Ceux qui me connaissent en tant que joueur savent que je travaille mieux avec un autre super arrière à mes côtés, et De’Aaron est évidemment un des meilleurs jeunes arrières de la ligue. »

Est-ce que les deux joueront ensemble, vu que ce sont tous les deux des créateurs ? Celui qu’on compare à Shaun Livingston estime que c’est la meilleure solution. « Je pense qu’on se complète parfaitement. On aime tous les deux jouer vite, faire des allers-retours, pousser le rythme. On est aussi tous les deux des battants en défense, en plus de pouvoir scorer. Je pense qu’on bossera à merveille ensemble. »

Buddy Hield est prévenu, il aura encore de la concurrence. Et ce même si Bogdan Bogdanovic est sur le départ.