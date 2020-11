Draft 2020 : Onyeka Okongwu blessé au pied

C’est le Charlotte Observer et l’ancien GM des Suns Ryan McDonough qui révèlent l’information : Onyeka Okongwu s’est blessé au pied, et il pourrait manquer le training camp, et une partie de la saison régulière. Selon ESPN, il souffre d’une fracture d’un orteil et son absence est estimée entre 1 et 3 semaines.

Considéré comme le deuxième meilleur pivot de la Draft 2020, derrière James Wiseman, l’intérieur de USC était attendu aux alentours de la 10e place, voire même plus haut pour son profil « à la Bam Adebayo », et cette blessure pourrait évidemment effrayer des GM, et même pourquoi pas avoir une influence sur des échanges prévus. Mais ESPN explique que ça n’aura pas d’influence. Réponse ce soir.