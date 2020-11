Ce fut l’année du décollage pour Amar’e Stoudemire. Alors qu’il venait à peine de fêter ses 22 ans, ce 2 janvier 2005, l’intérieur donne sa pleine mesure dans le système « up tempo » de Mike D’Antoni.

Arrivé l’été précédent, Steve Nash le gave de ballons sous le cercle, mais Joe Johnson, Shawn Marion et Quentin Richardson sont également là pour l’envoyer sur orbite, que ce soit sur jeu rapide ou même sur demi-terrain, avec du jeu à deux ou à trois qui fait mouche et qui permettra à Phoenix d’afficher le meilleur bilan (62-20) de NBA.

Ce duel face à Zach Randolph et aux Blazers est l’apothéose pour le jeune « Stoud », qui enchaîne les gros dunks, mais également les finitions avec beaucoup de toucher ou encore les shoots à mi-distance.

Au final : 50 points à 20/27 au tir, 11 rebonds et 3 passes décisives ! Seul bémol : le 10/17 aux lancers…

« Amar’e Stoudemire avait des airs de Wilt Chamberlain » expliquera Quentin Richardson. « Je lui ai dit que s’il apprend à mettre ses lancers, il peut marquer 75 points. Personne ne marque 50 points en ratant 7 lancers. »

Poussé par tout le public et ses coéquipiers à atteindre les 50 points, Amar’e Stoudemire était forcément heureux après la rencontre. À seulement 22 ans, et alors qu’il était dans sa troisième saison NBA, l’intérieur voyait ce match comme « le sommet de l’iceberg », le meilleur étant encore sous la surface.

Malheureusement, c’est à partir de l’été suivant que les genoux du « Stoud » commenceront à poser problème et malgré un retour au premier plan (six fois All-Star, membre de la All-NBA First Team en 2007), il n’aura finalement jamais la carrière qui lui promettait ce début de carrière. Et il n’atteindra plus jamais la barre des 50 points.