Playoffs 2021 : le 10e de chaque conférence disputera aussi les barrages

Instauré pour la première fois dans la « bulle », le « play-in » sera toujours en place la saison prochaine, et la NBA a été tellement convaincue par ce barrage qu’elle a décidé de convier quatre équipes par conférence, soient les 7e, 8e, 9e et 10e. A priori, il n’y aura pas de nombre de victoires d’écart imposées entre le 7e et le 10e, contrairement à ce qui s’était passé dans la « bulle ».

Alors que la saison régulière se terminera le 16 mai, ce « play-in » aura lieu du 17 au 21 mai avec cette formule :

– Game 1 : une rencontre entre le 7e et le 8e. Le vainqueur est qualifié avec le 7e ticket pour les playoffs.

– Game 2 : une rencontre entre le 9e et le 10e. Le perdant est éliminé, et le vainqueur affronte le perdant du match entre le 7e et le 8e.

– Game 3 : une rencontre entre le perdant du Game 1 et le gagnant du Game 2. Le vainqueur décroche la 8e place pour les playoffs.

Ce qui signifie, que les 7e et 8e auront besoin d’une seule victoire pour aller en playoffs, tandis que les équipes classées 9e et 10e auront besoin de deux victoires. Ce qui signifie aussi que les équipes classées 9e et 10e ne pourront pas se qualifier ensemble pour les playoffs, et que le 7e ou le 8e sera forcément en playoffs.