Les Lakers négocient l’arrivée de Dennis Schroder !

Quelques jours après avoir annoncé qu’il n’avait pas voulu rejoindre les Lakers ou les Clippers en cours de saison, Dennis Schroder pourrait finalement rejoindre les champions en titre !

Selon ESPN et The Vertical, le Thunder et les Lakers ont entamé des discussions autour du meneur allemand, et les Lakers proposeraient leur 28e choix de la Draft 2020 ainsi que Danny Green. Pour The Athletic, un accord de principe a été trouvé entre les deux formations.

Ce qui signifierait que les Lakers se préparent au départ de Rajon Rondo, qui peut être free agent, mais aussi que la piste DeMar DeRozan a du plomb dans l’aile puisque Danny Green faisait partie du package à proposer aux Spurs.

Selon ESPN, l’échange devrait être validé dès l’ouverture du marché des transferts, prévu lundi après-midi, et Schroder, dauphin de Montrezl Harrell cette saison pour le trophée du meilleur 6e homme, devrait donc être le prochain joker offensif des Lakers.

Sur le plan contrat, l’Allemand sera free agent dans un an, et il touchera 15.5 millions de dollars la saison prochaine.