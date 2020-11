Dennis Schroder a refusé de rejoindre les Lakers ou les Clippers

Deuxième des votes pour le trophée de meilleur sixième homme (derrière Montrezl Harrell), Dennis Schroder a réalisé une de ses plus belles saisons en NBA avec 18.9 points et 4 passes de moyenne.

Son profil de scoreur en sortie de banc a même intéressé plusieurs grosses écuries, comme l’Allemand l’a confirmé dans des propos rapportés par Sport1. « Oui, j’ai eu des offres », affirme-t-il. « Mais je n’ai jamais voulu rejoindre les Lakers, les Clippers ni aucune des équipes qui ont appelé mon agent. »

Pourquoi ne pas avoir cédé aux sirènes de Los Angeles par exemple, afin de rejoindre une équipe plus ambitieuse que celle du Thunder ?

« Au fond, je m’entends bien avec le GM, Sam Presti, et c’était ma décision. J’ai dit que je préférais cette franchise. On a fait une bonne saison et j’attends les prochaines étapes. »

Des étapes qui s’effectueront avec un nouveau coach, Mark Daigneault, et peut-être sans Chris Paul. Ce qui pourrait permettre à Schroder d’être titulaire. Et s’il a des envies de départ, il sera en fin de contrat l’été prochain. Un été important pour lui puisqu’il rêve de participer aux Jeux olympiques, une compétition à laquelle il n’a jamais participé, et qui le fait rêver. Bien plus qu’une bague NBA.