Mark Daigneault est le nouveau coach du Thunder

A une semaine de la Draft, les trente franchises ont un coach en poste puisque ESPN révèle que le Thunder a enfin trouvé un remplaçant à Billy Donovan. Ils ne sont pas allés chercher bien loin puisqu’il s’agit de Mark Daigneault, assistant à OKC depuis un an, et ancien coach de l’équipe de G-League, les Oklahoma City Blue, pendant cinq ans. Il connaît donc parfaitement la maison, mais aussi les jeunes de l’effectif, et la direction a donc choisi de ne pas faire de folie et de miser sur un technicien du sérail. Il est d’ailleurs le premier coach de l’histoire de G-League à être nommé coach dans sa franchise.

Cette nomination, surprise, intervient alors que les rumeurs d’un transfert de Chris Paul vers Phoenix sont apparues dans la nuit. Agé de 35 ans, Daigneault a étudié à UConn, et il était intendant de l’équipe universitaire, et à la fin de son cursus, il a rejoint Holy Cross comme assistant. C’est là-bas qu’il tape dans l’oeil de Florida qu’il rejoint pour être assistant de Donovan.

Un éducateur d’abord

Il rejoint ensuite OKC en 2014, un an avant Donovan, et ce sont ses qualités de pédagogue qui ont séduit Sam Presti. « Je pense que le travail d’entraîneur est un travail d’éducateur, et ce à n’importe quel niveau » avait-il expliqué dans The Oklahoman. « J’admire ces entraîneurs qui peuvent parler de systèmes toute la journée. J’adore ça et j’ai besoin d’être compétent dans ce domaine. Mais ce qui m’anime dès le réveil, c’est d’enseigner et le travail d’apprentissage, et les relations qui naissent de ça dans un environnement de compétition. »

Coacher un jeune effectif ne l’effraie pas, et il faut rappeler que Danilo Gallinari est free agent, et que Chris Paul pourrait donc être transféré. C’est même de plus en plus probable, et le Thunder pourrait débuter la saison avec un effectif rajeuni, à l’image de celui des Grizzlies la saison passée. Cela leur avait plutôt réussi.

« Mark est un leader altruiste et efficace depuis son arrivée en 2014 » a réagi Sam Presti dans un communiqué. « Mark est un leader qui s’appuie sur des valeurs, quelqu’un qui apprend en permanence, et qui nous aidera à poursuivre le repositionnement de notre franchise sur et en dehors du terrain. La somme d’expérience comme coach acquise avec le Blue est rare pour quelqu’un de son âge. Il a également démontré sa capacité à responsabiliser les joueurs et le personnel avec lesquels il travaille, et nous sommes convaincus qu’il nous aidera à continuer à moderniser notre approche en tant que franchise dans un secteur en constante évolution. »