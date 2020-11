Draft 2020 : Killian Hayes a surpris les scouts NBA par ses progrès

A quatre jours de la Draft, il reste difficile d’établir une hiérarchie dans le top 10 où pourrait figurer Killian Hayes, tant le niveau général est homogène. Conscient de ses qualités et de l’intérêt qu’il suscite parmi les premières équipes à choisir, le meneur d’Ulm estime également avoir profité de la suspension de la fin de saison dernière en Europe pour progresser, au point d’affirmer qu’il n’était « plus le même joueur » qu’il y a huit mois.

Depuis mars, le fils de DeRon Hayes a en effet mis l’accent sur le développement physique mais aussi sur sa main droite afin d’être plus à l’aise avec.

« Ce que j’ai vraiment amélioré, c’est mon physique, a-t-il déclaré lors d’un entretien sur Zoom. Dès que vous me voyez, il y a une grande différence et des changements par rapport à il y a huit mois. J’ai aussi surpris beaucoup de gens avec ma main droite. On m’a vu shooter de loin et finir avec des floaters main droite. J’ai aussi bossé mon tir. Certaines personnes ont remis en question ma façon de shooter qui partait d’assez bas. Maintenant, je lâche le ballon plus haut et je shoote plutôt bien. Ces doutes là-dessus se sont envolés. Le joueur que j’étais en mars n’est plus le même que celui que je suis aujourd’hui. J’ai vraiment beaucoup progressé ».

Entre les Bulls, les Pistons et les Knicks, qui disposent respectivement des 4e, 7e et 8e picks et qui reviennent régulièrement parmi les franchises les plus intéressées, Killian Hayes a également affirmé que le staff de Chicago avait remarqué cette métamorphose. « Ils ont vu les progrès dans mon jeu », a-t-il glissé, tandis que son agent assure dans Ouest France qu’une franchise est vraiment intéressée par le Français. Peut-être s’agit-il de New York qui voulait le tester, mais a dû y renoncer en raison de la fermeture de ses installations à cause de la Covid-19.