Draft 2020 : quelle place pour Killian Hayes ?

Chez ESPN, il est annoncé à Sacramento en 12e position. Chez The Ringer, à New York en 8e position. Pour The Athletic, il finira à Phoenix en 10. Tandis qu’ici on l’a placé 7e dans notre « Mock Draft 1.0 ».

Cette Draft 2020 est très indécise, particulièrement pour Killian Hayes, un gaucher à la vision de jeu au-dessus de la moyenne pour ses 19 ans, mais qui n’a pas l’explosivité ou le tir d’autres meneurs de sa classe d’âge.

Il expliquait il y a peu que son agent le voyait sélectionné entre le 2e et 10e places. Chicago et Detroit, 4e et 7e choix, pensent à piocher un créateur et auraient le Français sur leur shortlist selon Jonathan Givony d’ESPN. Mais notre confrère confie également être dans le flou concernant l’avenir du meneur de jeu, qu’il imagine entre la 10 et 15e place, voire même en dehors de la lottery.

Arturas Karnisovas, vice-président des Bulls, le dit lui-même : « Il va y avoir des divergences d’opinion. Certaines équipes vont examiner ce joueur en 4e position. Certaines équipes vont l’examiner à la 18e. » Comparé à D’Angelo Russell par certains scouts, Killian Hayes ne sera fixé que dans une semaine, et en attendant il continue un travail intensif qui dure depuis sept mois, avec dernièrement un certain Dwayne Bacon comme partenaire d’entraînement.

